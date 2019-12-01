Gobierno Digital, herramienta rápida, segura y transparente: Luis Navarro

Gobierno Digital, herramienta rápida, segura y transparente: Luis Navarro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Enero de 2026 a las 14:17:55
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 22 de enero de 2026.- Ante el incremento de vehículos en el estado y los retos de la modernidad, la implementación del Gobierno Digital en la administración del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla ha propiciado que siete de cada 10 personas en Michoacán paguen el refrendo 2026 en cuestión de  minutos, con seguridad y transparencia, desde cualquier equipo, destacó el tesorero estatal, Luis Navarro.

Explicó que, desde el aspecto de la capacidad y la naturaleza humana, resultaría imposible atender a cientos de miles de personas en las ventanillas de Recaudación, lo que provocaría filas, riesgos y tiempos excesivos que desalentarían el cumplimiento puntual de un derecho como es el refrendo vehicular, que el año pasado registró un millón 781 mil 167 trámites.

Informó que los trámites digitales no han desplazado a los empleados de las oficinas y ventanillas de Recaudación; al contrario, el elemento humano es fundamental para el actual gobierno. "En la Secretaría de Finanzas y Administración y en el Servicio de Administración Tributaria de Michoacán (Satmich), la dignidad humana y los derechos legítimos de los empleados son prioritarios", enfatizó.

Tras señalar que las operaciones del refrendo vehicular son por medio de tarjetas de crédito o débito tanto en la plataforma https://refrendodigital.michoacan.gob.mx/ como en las ventanillas, mencionó que es posible generar una orden de pago digital o de manera presencial con el objetivo de pagar en efectivo en una sucursal bancaria, centro comercial o tienda de conveniencia.

Finalmente, recordó a la ciudadanía que el descuento del 10 por ciento en el pago de refrendo aplicará todo el mes de enero, mientras que la fecha límite para no generar multas ni recargos es el 30 de abril.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Dos hombres sufren un paro en inmediaciones del AIQ, uno fallece
En Lázaro Cárdenas, Michoacán: Fallece motociclista tras ser arrollado
Localiza la Policía Morelia a menor reportada como desaparecida en la colonia Industrial
"Dejen de andarme buscando a mí": el día que "El Bótox" pidió clemencia a Harfuch y Sheinbaum
Más información de la categoria
"Dejen de andarme buscando a mí": el día que "El Bótox" pidió clemencia a Harfuch y Sheinbaum
"El Botox" y dos escoltas fueron capturados en Santa Ana Amatlán, Michoacán; salen a la luz nuevos detalles de la detención
Harfuch revela detalles del operativo que llevó a la captura de “El Bótox” en Michoacán; saltó de su casa y fue alcanzado por agente mujer
Lupe Mora celebra detención de "El Botox" pero duda del fin de las extorsiones en Michoacán
Comentarios