Gobierno digital fortalece la transparencia y mejora los servicios públicos: Adriana Campos

Morelia, Michoacán, 9 de julio de 2026.- La transformación digital de las instituciones públicas es un paso indispensable para consolidar gobiernos más eficientes, transparentes y cercanos a la ciudadanía, afirmó la diputada Adriana Campos Huirache, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y presidenta de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la LXXVI Legislatura del Congreso del Estado, al participar en la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión Coordinadora de Gobierno Digital del Estado de Michoacán.

Durante la sesión, en la que participaron representantes de organismos e instituciones de los distintos órdenes de gobierno, se aprobó la Agenda Digital del Estado de Michoacán, instrumento que permitirá fortalecer la modernización institucional, impulsar la innovación tecnológica y mejorar la calidad de los servicios públicos que reciben las y los ciudadanos.

La legisladora destacó que la tecnología debe convertirse en un aliado estratégico para fortalecer la transparencia, optimizar los procesos gubernamentales y facilitar el acceso de la población a los servicios públicos, al tiempo que contribuye a prevenir prácticas de corrupción mediante herramientas digitales que hagan más eficientes las instituciones.

Como presidenta de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación del Congreso del Estado, Adriana Campos reiteró su compromiso de impulsar políticas públicas y reformas que permitan consolidar un gobierno digital moderno, capaz de responder con mayor eficacia a las necesidades de las y los michoacanos.

Recordó que, desde el Poder Legislativo, presentó una iniciativa para reformar la Ley Orgánica del Congreso del Estado con el propósito de crear una Coordinación de Gobierno Digital dentro del Poder Legislativo, orientada a modernizar los procesos internos y facilitar el acceso de la ciudadanía a la información pública.

Asimismo, promovió reformas a la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública para incorporar mecanismos tecnológicos que permitan a la población presentar denuncias de manera digital, particularmente en delitos como la extorsión, brindando herramientas más seguras, ágiles y accesibles para acceder a la justicia.

Adriana Campos también ha insistido en la necesidad de fortalecer el presupuesto destinado a la ciencia, la tecnología y la innovación, al considerar que el desarrollo digital debe ir acompañado de mayores recursos que permitan ampliar la infraestructura tecnológica y garantizar que sus beneficios lleguen de manera incluyente a todas las regiones del estado.

Finalmente, la coordinadora del Grupo Parlamentario del PRI reiteró que continuará impulsando una agenda legislativa enfocada en la innovación tecnológica y la modernización de las instituciones públicas, convencida de que la transformación digital representa una oportunidad para fortalecer la transparencia, mejorar la atención ciudadana y construir un gobierno más eficiente al servicio de las y los michoacanos.