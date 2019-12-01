Gobierno Digital facilita pago del refrendo vehicular; 72% de trámites son electrónicos: Bedolla

Morelia, Michoacán, 19 de enero de 2026.- Con Gobierno Digital ha aumentado el cumplimiento de pagos del refrendo vehicular, lo cual ha permitido que del 1 al 16 de enero 196 mil 362 michoacanos utilicen este método fácil, rápido y seguro, señaló el gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla.

“El pago digital ha permitido que aumente el cumplimiento de dueños de los vehículos”, detalló el mandatario, al resaltar que, en el citado periodo, el 72 por ciento de los trámites se haya efectuado a través de transferencias electrónicas o con órdenes de pago, mientras que el año pasado el 62 por ciento utilizó esta forma.

Ramírez Bedolla explicó que, a través de la vía digital, el Gobierno estatal recaudó en los primeros 16 días del año un total de 289 millones 190 mil pesos, mientras que el año pasado fueron 235 millones 890 mil pesos los registrados.

En tanto, el secretario de Finanzas y Administración, Luis Navarro García, detalló que en el 2025 se realizaron un millón 781 mil 167 trámites totales de refrendo vehicular, de los cuales, un millón 104 mil 324 se efectuaron vía digital y 676 mil 843 en ventanilla.

Además, el titular de la SFA explicó que 2019 únicamente se desarrollaron 732 mil 998 refrendos, en 2020 fueron 570 mil 106 y en 2021 fueron 728 mil 345 trámites, lo cual muestra que desde el 2022 que se implementó el Gobierno Digital se incrementaron los pagos, al facilitarle a la población el hacerlos de manera electrónica.