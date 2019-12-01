Gobierno de Salvador Escalante fortalece atención a comunidades, encabeza mesa de trabajo Dayana Pérez

Gobierno de Salvador Escalante fortalece atención a comunidades, encabeza mesa de trabajo Dayana Pérez
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Marzo de 2026 a las 19:57:16
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Salvador Escalante, Michoacán, a 16 de marzo de 2026.- La presidenta municipal de Salvador Escalante, Dayana Pérez Mendoza, encabezó una mesa de trabajo con representantes de distintas comunidades del municipio, acompañada por directores del Gobierno Municipal, con el objetivo de atender de manera directa las necesidades en materia de servicios públicos.

Gobernar con amor justicia y Libertad ha sido una de las premisas que guían estos encuentros, donde el acercamiento con la ciudadanía permite establecer prioridades y definir estrategias conjuntas para el desarrollo local.

En la reunión participaron encargados del orden de comunidades como Paramuén, El Carmen, Picuarembo, Caratzitumbio, Comiembaro, El Jabalí, El Romero, Monte Grande, La Tzitzamba, La Tzinamba, La Esmeralda, Pámaceo, Las Charandas, Ixtaro, entre otras, quienes expusieron inquietudes y propuestas.

Escuchar resolver Y transformar se refleja en estas mesas de diálogo que, de acuerdo con la alcaldesa Dayana Pérez Mendoza, permiten construir soluciones de manera coordinada entre autoridades y ciudadanos.

Finalmente, se destacó que el trabajo en equipo y la comunicación constante son fundamentales para avanzar en el bienestar del municipio, reafirmando el compromiso del gobierno local con sus comunidades, bajo la visión de que Santa Clara del Cobre enamora y merece seguir fortaleciéndose.
 

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