Gobierno de Quiroga realiza rehabilitación del camino a la Unidad Deportiva: Alma Mireya González

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Diciembre de 2025 a las 19:47:49

Quiroga, Michoacán, a 29 de diciembre 2025.- “Como parte de las acciones de este Gobierno de 10, seguimos atendiendo necesidades reales de nuestra gente y recuperando espacios que por años fueron descuidados”, expresó la presidenta municipal de Quiroga, Alma Mireya González Sánchez.

En ese sentido, informó que se dio arranque a la rehabilitación por bacheo del camino de acceso a la Unidad Deportiva, una intervención necesaria para mejorar la movilidad y fortalecer el impulso al deporte en el municipio, al tratarse de un acceso clave para niñas, niños, jóvenes y familias que hacen uso cotidiano de este espacio.

Asimismo, destacó que, tal como se realizó en otros caminos del municipio, su administración continuó atendiendo vialidades que durante años no recibieron mantenimiento, reafirmando el compromiso de cerrar el año con obras funcionales y de alto impacto social.

Alma Mireya Gonzále adelantó que para el próximo año se contempló el reforzamiento de este espacio con la instalación de luminarias, con el objetivo de brindar mayor seguridad a quienes transitan y realizan actividades deportivas en la zona.

Finalmente, afirmó que el Gobierno de Quiroga continuará trabajando con orden, planeación y cercanía ciudadana, consolidando acciones que mejoran la calidad de vida y fortalecen el desarrollo del municipio.