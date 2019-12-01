Gobierno de Quiroga logra coordinación con comerciantes para impulsar el crecimiento económico

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Noviembre de 2025 a las 17:13:12

Quiroga, Michoacán, a 4 de noviembre 2025.- Con la convicción de que el diálogo y la escucha activa son pilares fundamentales de una buena administración, la presidenta municipal de Quiroga, Alma Mireya González Sánchez, sostuvo un encuentro con comerciantes del municipio, quienes por años habían buscado ser atendidos y encontrar soluciones para sus negocios.

Durante la reunión, la edil reafirmó que su gobierno es un “gobierno de puertas abiertas”, comprometido con escuchar, atender y dar respuesta a las necesidades de todos los sectores de la población.

Gracias a este acercamiento, se logró una coordinación que favorecerá el comercio local, impulsará la economía y generará más oportunidades para las familias quiroguenses.

“En mi gobierno, todas y todos serán escuchados. Seguiremos trabajando por un Quiroga con oportunidades para todos”, destacó Alma Mireya González, al subrayar que el crecimiento económico del municipio es una prioridad y que sólo mediante la colaboración con la ciudadanía se pueden construir resultados duraderos.

Ante esto, afirmó que su administración municipal continuará generando espacios de diálogo y acuerdos que fortalezcan el desarrollo comercial, el orden y la prosperidad del municipio.