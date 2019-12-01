Gobierno de Quiroga logra coordinación con comerciantes para impulsar el crecimiento económico

Gobierno de Quiroga logra coordinación con comerciantes para impulsar el crecimiento económico
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Noviembre de 2025 a las 17:13:12
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Quiroga, Michoacán, a 4 de noviembre 2025.- Con la convicción de que el diálogo y la escucha activa son pilares fundamentales de una buena administración, la presidenta municipal de Quiroga, Alma Mireya González Sánchez, sostuvo un encuentro con comerciantes del municipio, quienes por años habían buscado ser atendidos y encontrar soluciones para sus negocios.

Durante la reunión, la edil reafirmó que su gobierno es un “gobierno de puertas abiertas”, comprometido con escuchar, atender y dar respuesta a las necesidades de todos los sectores de la población. 

Gracias a este acercamiento, se logró una coordinación que favorecerá el comercio local, impulsará la economía y generará más oportunidades para las familias quiroguenses.

“En mi gobierno, todas y todos serán escuchados. Seguiremos trabajando por un Quiroga con oportunidades para todos”, destacó Alma Mireya González, al subrayar que el crecimiento económico del municipio es una prioridad y que sólo mediante la colaboración con la ciudadanía se pueden construir resultados duraderos.

Ante esto, afirmó que su administración municipal continuará generando espacios de diálogo y acuerdos que fortalezcan el desarrollo comercial, el orden y la prosperidad del municipio.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Sin reclamar cadáver del homicida de Carlos Manzo: FGE 
Tras noche de protestas en Apatzingán, Michoacán, aparecen una adolescente muerta y dos heridos en clínicas del centro: policías con tenis y tablas habrían intervenido
Cae joven sospechoso de embestir a madre e hija con un auto robado en Hermosillo, Sonora
Policía Estatal asegura cerca de 500 mil litros de hidrocarburo ilícito en Santa Rosa Jáuregui, Querétaro
Más información de la categoria
Se reúne viuda de Carlos Manzo con Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional
Bedolla se reunirá con Sheinbaum este miércoles; participará en Mesa de Seguridad
Sin reclamar cadáver del homicida de Carlos Manzo: FGE 
Nombran a Gerardo Andrés Herrera como Fiscal Especializado en Materia de Derechos Humanos y Libertad de Expresión en Michoacán
Comentarios