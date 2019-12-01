Gobierno de Quiroga invita a conferencia en el marco del Día Internacional de la Mujer

Quiroga, Michoacán, 5 de marzo de 2026.- En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Gobierno Municipal de Quiroga, encabezado por la presidenta municipal Alma Mireya González Sánchez, llevará a cabo una serie de actividades de reflexión y participación que buscan reconocer el papel de las mujeres en la sociedad.

Como parte de esta conmemoración, se realizará una conferencia impartida por la licenciada Gaby Ceballos, actividad que tiene como objetivo generar un espacio de diálogo y análisis sobre la importancia de la participación de las mujeres en la vida social, comunitaria y pública del municipio.

La actividad se llevará a cabo mañana viernes 6 de marzo a las 4:30 de la tarde en las instalaciones del Ayuntamiento de Quiroga, donde se espera la participación de ciudadanas y ciudadanos interesados en sumarse a esta jornada de reflexión.

La presidenta municipal invitó a la población a participar en esta importante conmemoración, al señalar que desde el Gobierno de Quiroga se continuará impulsando acciones que promuevan la igualdad, el respeto y el reconocimiento de los derechos de las mujeres.

El Gobierno Municipal reiteró la invitación a la ciudadanía para formar parte de esta actividad, que se realiza con el propósito de fortalecer la reflexión colectiva y la participación social en el marco de esta fecha significativa.