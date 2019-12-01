Gobierno de Quiroga apoya a adultos mayores para reencontrarse con sus familias en Estados Unidos

Quiroga, Michoacán, a 10 de marzo del 2026.- Como parte del compromiso de apoyar a las familias del municipio, la presidenta municipal de Quiroga, Alma Mireya González Sánchez, impulsa la participación de adultos mayores en el programa REFAMI, mediante el cual un grupo de quiroguenses viajó a la Ciudad de México para acudir a su entrevista consular y avanzar en el proceso de obtención de su visa para reunirse con sus familiares en Estados Unidos.

En esta ocasión, 18 personas adultas mayores realizaron el viaje para su entrevista, logrando 11 de ellas obtener su visa, lo que representa una nueva oportunidad para reencontrarse con sus seres queridos después de años de separación.

Para facilitar este proceso, el Gobierno de Quiroga brindó apoyo con transporte y acompañamiento, además de realizar previamente los trámites a través de la Dirección de Migrantes, a cargo de Javier Hurtado. Durante la jornada también se contó con la presencia del regidor José Juan Landa, quien acompañó a las y los adultos mayores durante este importante paso.

La presidenta municipal destacó que su administración continuará impulsando acciones que fortalezcan la reunificación familiar, brindando orientación y acompañamiento a las y los ciudadanos que deseen realizar sus trámites migratorios.

Asimismo, reconoció el esfuerzo y la ilusión de las y los adultos mayores que participaron en este proceso, quienes buscan reencontrarse con sus hijas, hijos y familiares que radican en el extranjero, fortaleciendo así los lazos familiares que trascienden fronteras.

Finalmente, el Gobierno de Quiroga convocó a más adultos mayores interesados en obtener su visa a acercarse al Ayuntamiento, donde podrán recibir información, asesoría y apoyo para iniciar su proceso dentro del programa REFAMI.