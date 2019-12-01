Gobierno de Querétaro pide reforzar con la Guardia Nacional la seguridad en la carretera 57 por obras y paso de peregrinos

Querétaro, Qro., 15 de julio de 2026.- El Gobierno de Querétaro a través del secretario de Gobierno, Eric Gudiño Torres, solicitó a la delegación de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y a Caminos y Puentes Federales (Capufe) coordinar esfuerzos con la Guardia Nacional para reforzar la seguridad y el orden vial en la Carretera 57, tramo Conín-Querétaro, debido al arranque de obras de emergencia y el próximo paso de las columnas de peregrinos.

Detalló que durante la mesa de trabajo sostenida la semana pasada con autoridades federales, el estado puso sobre la mesa preocupaciones críticas de mantenimiento externadas por la titular de la Comisión Estatal de Infraestructura (CEI), Sonia Carrillo, particularmente sobre la acumulación de llantas, basura y residuos de vehículos que incrementan el riesgo de accidentes.

Adelantó que, como medida preventiva ante la reducción de cuatro a dos carriles por la reparación de 15 socavones pluviales en el carril de baja velocidad, el gobierno estatal demandó la intervención activa de las fuerzas federales.

"Se les pidió tanto a CAPUFE como a la SCT que hablaran con la Guardia Nacional para que estuvieran en la zona para evitar riesgos, y también que generaran operativos 'carrusel' para evitar que la bajada de los tráilers sea muy rápida y prevenir accidentes".

Reiteró que el compromiso federal es concluir la reparación de los socavones a finales de este mes de julio, mientras que la entrega definitiva de la obra en el tramo San Juan del Río-Querétaro está proyectada para noviembre. Asimismo, adelantó que ya iniciaron trabajos de mantenimiento en el sentido opuesto (Querétaro hacia Ciudad de México), específicamente a la altura de la zona de Palmillas.

Piden paciencia por obras y camino de peregrinos

Ante la inminente llegada de los peregrinos que transitan por la autopista federal con rumbo al Tepeyac, el secretario de Gobierno confirmó que se desplegará un operativo de resguardo vial en el que participarán la Policía Estatal, Protección Civil y la Guardia Nacional.

Señaló que las autoridades escoltarán a los contingentes en los tramos donde sea inevitable caminar sobre el acotamiento de la autopista 57.

Reconoció que el paso de la peregrinación, sumado a las obras activas, generará complicaciones viales importantes, aunque estimó que el congestionamiento más fuerte durará "un par de horas".

Exhortó a los automovilistas a extremar precauciones y cargarse de paciencia, al tiempo que urgió a la SICT a acelerar a fondo los trabajos de reparación para liberar la vía lo antes posible.