Gobierno de Querétaro da "por muerto" el proyecto hídrico Batán

Querétaro, Querétaro, a 10 de septiembre 2025.- El Batán ya lo dimos por muerto, si el Batán no se da ya es responsabilidad de que ya saben quiénes, ellos tendrán su responsabilidad y yo ya hice lo que tenía que hacer, afirmó Mauricio Kuri González, gobernador de Querétaro. “Yo ya di por muerto el proyecto del Batán”.

Esto, luego de que en redes sociales circuló información de que presuntamente el Gobierno del estado había cerrado el agua del Acueducto II para que se aprobara el Proyecto del Batán.

Kuri González aseguró que en su administración no son mezquinos como otras personas que pueden hacer algo para lastimar a alguien.

“Este es un cierre por una orden federal por la cantidad de lluvias que cayó en el Estado de México y la Ciudad de México, era necesario cerrarlo, pero no lo cerramos nosotros, lo cerró la Federación”.

Consideró que no ve que haya condiciones (…) hay diputado que aún ni siquiera lo ha visto y ya dijeron que no lo votarán a favor, entonces ante esta falta de responsabilidad nosotros vamos para adelante.

“Vino Conagua, Hacienda, hicimos foros y mucha gente. Yo estoy de acuerdo que puedes estar o no de acuerdo en algo, pero hay que revisar; lo que vimos ahorita es un recuerdo del pasado y un posible futuro, un recuerdo del pasado como cuando no teníamos agua. Paco Garrido en el 2006-2009 hizo el Acueducto II, Pepe Calzada lo siguió y gracias a eso, el 40 por ciento de los pueblos tienen agua, pero si no haces algo, en el corto plazo, en el mediano plazo tendríamos el mismo problema de tandeos, falta de agua, cortes, etcétera”.

Destacó que él cumplió al mandar la iniciativa al Congreso y ahora ya es tema de los legisladores aprobarla o no, pero el tema es que cada vez hay menos agua en los pozos y hay que buscar más agua de otros lados.

“Si hay agua, pero la traemos de cerca de 100 kilómetros y si no hubieran hecho esto hace 20 años no tendríamos agua, se hizo con un financiamiento a 20 años que está por terminarse de pagar y la idea es hacer otro proyecto sustentable económicamente, sustentable técnicamente y que nos pudiera traer agua para los próximos 50 años y que digan que nosotros cerramos el Acueducto II se me hace francamente poco serio”.

En repetidas ocasiones, los legisladores de Morena han hecho declaraciones en contra del proyecto hídrico “Sistema Batán Agua para Todos porque consideran que es financieramente costoso para los municipios y que la ciudadanía rechaza el uso de agua tratada, priorizando en su lugar la salud, educación y obra social mediante un plan de austeridad.