Gobierno de Querétaro contacta a 114 connacionales varados en Medio Oriente

Querétaro, Querétaro, 02 de marzo de 2026.- El titular de la Secretaría de Gobierno del estado de Querétaro, Eric Gudiño Torres, informó que autoridades estatales han logrado contactar a 114 queretanos que se encuentran en Dubái, Abu Dabi, India e Israel, debido a complicaciones en vuelos internacionales por el cierre temporal de espacios aéreos en la región.

“Tenemos 114 personas que hemos contactado, de las cuales 76 están en Dubái, son diferentes grupos; un grupo de 54 que estaban en un crucero, queretanos que están en un hotel; y otros 22 que son turistas adicionales, que estaban en la zona los hemos contactado; hay otro grupo de residentes de Dubai y Abu Dabi, lo que nos da un aproximado de 88 queretanos en Dubai; cuatro queretanos en Abu Dabi, 21 queretanas en la India, ellas salen hoy ya se liberó el espacio aéreo y una más para que nos den 114 que se contactaron de Israel a través de las redes sociales de Gobierno del estado”, dijo.

Gudiño Torres destacó que se mantiene comunicación permanente con las personas varadas en Medio Oriente, así como con las autoridades de la Embajada de México en los Emiratos Árabes Unidos para facilitar su salida de las zonas de conflicto.

“Estamos en contacto con la embajada y con la persona encargada del contacto de mexicanos en el extranjero; se están logrando conexiones, el gobierno de Emiratos Árabes está dando las condiciones, porque en caso de muchos de los turistas ya se había vencido su tiempo de hospedaje, así que les están dando hospedaje por estos días para que puedan estar tranquilos y están esperando sus vuelos, están mesurados pero ya están comenzando a abrir los vuelos”.

Finalmente, aseguró que aquellos que son residentes en países del Medio Oriente están buscando salir de forma temporal, aunque solo el tiempo y ellos mismos tomarán la decisión de regresar o quedarse en México.