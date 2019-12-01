Gobierno de Querétaro apoya a familia afectada por desaparición en Guerrero

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 3 de Febrero de 2026 a las 19:13:01

Querétaro, Querétaro, a 3 de febrero de 2026.- El gobernador del estado de Querétaro, Mauricio Kuri González, dio a conocer que se trabaja de forma coordinada con autoridades del estado de Guerrero para dar seguimiento y apoyo a la familia de queretanos que se reportaron como desaparecidos en dicha entidad.

Afirmó que la familia de origen queretano se encontraba de vacaciones en el estado de Guerrero y fueron reportados como desaparecidos, y en días pasados, de forma extraoficial, se dio a conocer que habían sido encontrados sin vida.

Aseguró que el secretario de Gobierno del estado de Querétaro, Eric Gudiño Torres, mantiene comunicación directa con las autoridades guerrerenses, con el objetivo de conocer la situación y determinar de qué manera se puede colaborar para atender este hecho.

“El secretario de Gobierno ya está en contacto con las autoridades de Guerrero, y con la familia, para ver en qué podemos ayudar”, dijo.

Recalcó que el gobierno estatal se mantiene atento y en coordinación interinstitucional para respaldar a los queretanos que enfrenten alguna situación fuera de la entidad.