Gobierno de puertas abiertas; Bedolla lleva audiencia pública a Epitacio Huerta

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Agosto de 2025 a las 14:46:36

Epitacio Huerta, Michoacán, 23 de agosto de 2025.- En el Gobierno de Michoacán, las peticiones ciudadanas son escuchadas cara a cara por el mandatario Alfredo Ramírez Bedolla, durante las audiencias públicas que recorren el estado y que este sábado llegaron al municipio de Epitacio Huerta.

Se trata de un ejercicio para mantener la cercanía con los ciudadanos, conocer sus necesidades y resolverlas de manera positiva, destacó el gobernador, quien atendió personalmente solicitudes de bienestar, campo, rehabilitación de caminos, infraestructura, educación y servicios de salud, entre otras.

Acompañado por los integrantes de su gabinete, delegados federales y autoridades municipales, Ramírez Bedolla recibió las demandas de la población o, en su caso, las canalizó con las dependencias correspondientes para buscar una solución efectiva y oportuna que contribuya a mejorar su calidad de vida.

"Un gobierno democrático debe estar en constante comunicación con su gente”, manifestó el gobernador, al reafirmar su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana, como ejes fundamentales para el desarrollo de una gestión pública enfocada en el bienestar de la población.

Durante la audiencia pública, las familias de Epitacio Huerta accedieron a los servicios de salud que el Gobierno estatal brinda sin costo, como la aplicación de vacunas, realización de estudios de mastografía y orientaciones médicas.