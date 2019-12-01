Gobierno de Morelia, vecinos y Ejército Mexicano realizan jornada integral en Colonia Loma Larga

Gobierno de Morelia, vecinos y Ejército Mexicano realizan jornada integral en Colonia Loma Larga
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Agosto de 2025 a las 14:44:34
Morelia, Michoacán; 23 de agosto de 2025.- En el objetivo de seguir construyendo juntos el mejor lugar para vivir, se llevó a cabo una jornada integral en la Colonia Loma Larga por parte del Gobierno de Morelia encabezado por el presidente Alfonso Martínez Alcázar, en colaboración con vecinos de esta zona y el Ejército Mexicano.

A través de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, se llevó a cabo poda de pasto y mantenimiento de dos áreas comunes, a la par que los vecinos apoyaron con el barrido y limpieza de la zona.

A la par, en colaboración con el Ayuntamiento de Morelia y en su servicio a la comunidad, el Ejército Mexicano ofreció cortes de cabello y servicios básicos de salud a ciudadanas y ciudadanos de esta zona de la capital moreliana.

Con jornadas que sacan brillo a las áreas comunes y tienen un impacto positivo en las comunidades, el Gobierno de Morelia sigue construyendo el mejor lugar para vivir.

Noventa Grados
