Gobierno de Morelia tiene listo operativo en panteones por Día de Muertos

Morelia, Michoacán; 29 de octubre de 2026.- Para garantizar la seguridad, el orden y la atención de las familias que visitarán a sus seres queridos durante las celebraciones del Día de Muertos, el Gobierno de Morelia, encabezado por el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar, presentó el operativo especial en panteones, con la participación coordinada de distintas dependencias municipales.

Melissa Vásquez Pérez, síndica municipal, destacó que el Día de Muertos es una de las tradiciones más representativas de Morelia, que conecta a las familias con sus raíces y recibe a visitantes de distintas partes del país. Subrayó que la coordinación transversal de las dependencias, por indicación del presidente municipal, permite organizar las actividades y brindar atención durante esta importante celebración.

Durante su intervención, Yankel Benítez Silva, secretario del Ayuntamiento, señaló que las condiciones de los espacios municipales son resultado de semanas de preparación, planeación y experiencia de los equipos de trabajo.

“En el gobierno que encabeza Alfonso Martínez, nada se improvisa. Todo tiene un trabajo de semanas, de meses y la experiencia de un equipo que él ha logrado formar a lo largo de los años y que en cada evento que tenemos se puede o se llega a demostrar”, afirmó.

Benítez Silva detalló que, desde su Secrtaría,se mantendrá personal atento a las necesidades de los visitantes y se supervisarán las condiciones de seguridad de los puestos semifijos, particularmente aquellos que utilizan gas para preparar alimentos. Además, Inspección y Vigilancia notificará y verificará el cumplimiento de la restricción de venta de alcohol para llevar en establecimientos cercanos a los panteones, a fin de evitar su ingreso y mantener el orden.

Por su parte, Netzahualcóyotl Vázquez Vargas, secretario de Servicios Públicos, destacó el trabajo del personal del Panteón Municipal, cuyo esfuerzo permanente permite mantener las instalaciones limpias, ordenadas y en condiciones adecuadas para recibir a las familias. Informó que el operativo contempla a más de 250 participantes de distintas áreas y que el municipio cuenta con 45 panteones, de los cuales 38 son rurales. Asimismo, resaltó las mejoras realizadas en el Panteón Civil Municipal, entre ellas una nueva red de agua potable y un sistema de alumbrado renovado en la mayor parte de sus instalaciones.

En materia de seguridad, Pablo Alarcón Olmedo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que Policía Morelia desplegará entre 40 y 50 agentes de manera permanente en el Panteón Municipal del 31 de octubre al 2 de noviembre. También habrá presencia policial en los panteones de la zona urbana y las tenencias, con especial atención a Capula por la afluencia relacionada con la Feria de la Catrina.

Francisco Xavier Lara Medina, coordinador de Protección Civil y Bomberos de Morelia, indicó que se realizarán revisiones preventivas a los puestos instalados en el exterior de los panteones, para verificar las condiciones de tanques de gas, quemadores, válvulas y mangueras. Además, se dispondrá de unidades de bomberos y de rescate para atender cualquier emergencia, con el objetivo de proteger tanto a comerciantes como a visitantes.

Con este operativo, el Gobierno de Morelia mantiene la coordinación entre sus dependencias para que las familias disfruten las tradiciones del Día de Muertos en espacios limpios, ordenados y seguros.