Gobierno de Morelia supera expectativa en derrama económica con la 23ª Feria Gastronómica

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Noviembre de 2026 a las 11:45:03

Morelia, Michoacán, a 16 de noviembre de 2026.- Con resultados positivos, concluyó la 23ª Feria Gastronómica de Morelia, al superar los 4.4 millones de pesos de derrama económica, consolidándose como un espacio de promoción de la gastronomía tradicional y fortalecimiento del comercio local.

El Gobierno de Morelia, encabezado por el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, a través de la Secretaría de Fomento Económico (Sefeco), destacó que este resultado refleja la importancia de generar espacios que permitan a cocineras tradicionales, comerciantes y emprendedores dar a conocer sus productos, ampliar sus oportunidades de venta y fortalecer sus negocios.

Con la asistencia de más de 44 mil familias, la 23ª Feria Gastronómica de Morelia se consolidó como un espacio de convivencia, unión y tradición, que fomenta la construcción de la paz mediante actividades que fortalecen el tejido social y promueven entornos de sana convivencia para las familias morelianas.

Durante los días de actividades, las familias morelianas y visitantes disfrutaron de una amplia variedad de platillos típicos, sabores y tradiciones que forman parte de la identidad gastronómica de nuestra ciudad, además de un ambiente de convivencia y actividades artísticas.

Con estos resultados, el Gobierno de Morelia refrenda su compromiso de impulsar eventos que fortalezcan la economía local, promuevan el talento de las y los productores y preserven las tradiciones que distinguen a nuestra ciudad.