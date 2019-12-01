Gobierno de Morelia se une a los 16 Días de Activismo contra la Violencia hacia las Mujeres

Morelia, Michoacán; 18 de noviembre de 2025.– El Gobierno de Morelia encabezado por el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, pondrá en marcha una agenda integral en el marco de los “16 Días de Activismo contra la Violencia hacia las Mujeres”, conmemorados a partir del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

La programación tiene como propósito sensibilizar a la ciudadanía, prevenir la violencia y fortalecer el acceso a herramientas que contribuyan al desarrollo de las mujeres y niñas, reafirmando el compromiso de esta administración con la igualdad sustantiva y el derecho a una vida libre de violencia para todas.

Coordinada por la Secretaría de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva (Semmujeris) y diversas dependencias municipales, la agenda contempla actividades del 21 de noviembre al 16 de diciembre, entre talleres, conferencias, acciones de formación y ejercicios de reflexión comunitaria.

Entre las acciones más relevantes se encuentran: Talleres de Defensa Personal (“Por Ellas Siempre” y “Con Enfoque Preventivo”), el Taller de Pintura de Mandalas Terapéuticos, la Clase de Yoga “Por la Paz y el Respeto a las Mujeres”, así como la Conferencia “Las que Deciden: Liderazgo, Confianza y Crecimiento para Mujeres en Acción”.

Asimismo, Charlas informativas sobre Violencia Digital, Violencia Económica y Violencia Vicaria; la plática “Fortaleciendo Entornos Laborales Respetuosos y Libres de Violencia”, y el Taller “Masculinidades Positivas”, subrayando la importancia de involucrar a todos los sectores sociales en la construcción de soluciones.

El calendario también incorpora actividades culturales y de sensibilización como la Mención Especial en el Espectáculo de Luces de la Catedral de Morelia, las Lecturas “Para No Callar” y la Instalación del Smpasevm (Sistema Municipal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres).

La clausura de este ciclo de actividades se realizará el 16 de diciembre con el encuentro “Liderando Ando” en la Sala de Cabildo del Centro Administrativo de Morelia (CAM).

El Gobierno de Morelia invita a toda la ciudadanía a participar activamente en estas jornadas para contribuir a la construcción de una cultura de paz e igualdad, al consultar el calendario completo en las redes sociales de Semmujeris o su página oficial: https://semmujeris.morelia.gob.mx/