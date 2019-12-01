Gobierno de Morelia respalda al talento deportivo en el boxeo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Noviembre de 2026 a las 14:34:37

Morelia, Michoacán; 13 de noviembre de 2026.- El gobierno del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, sigue apoyando a los nuevos y consolidados talentos deportivos, incluyendo el respaldo en el ring a los boxeadores que formarán parte de la cartelera “Talento Moreliano III”.

“Saben que cuentan con el apoyo del presidente Alfonso Martínez y del Imcufide, siempre vamos a estar respaldando al box, del que consideramos que tenemos grandes talentos en Morelia”, expresó el titular del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (Imcufide), Pablo César Sánchez Silva.

Acompañado de nuevos y conocidos boxeadoras y boxeadores liderados por Julio “El Bambú” Gómez, el funcionario del deporte municipal destacó que la cartelera tendrá lugar en la Unidad Deportiva Morelos-Indeco este 14 de noviembre a las 6:00 de la tarde.

Antes de la ceremonia de pesaje, las y los pugilistas agradecieron el apoyo municipal y el ambiente de emoción que se percibe por los combates, augurando que los aficionados morelianos vivirán una gran noche de box, cuyas entradas pueden ser compradas en la mencionada unidad deportiva.

De esta manera, el Gobierno de Morelia encabezado por el presidente Alfonso Martínez Alcázar refrenda que, con apoyo a atletas consolidados y también a nuevas promesas, se refuerza el deporte y se construye el mejor lugar para vivir.