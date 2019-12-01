Gobierno de Morelia rehabilita espacios en beneficio de las familias de la zona poniente

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Marzo de 2026 a las 13:50:52

Morelia, Michoacán; 20 de marzo de 2026.- La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Morelia (Saderm) llevó a cabo una supervisión de las labores de mejora territorial, que se realizan en beneficio de las familias del poniente en el gobierno del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar.

Dicho recorrido fue encabezado por el titular de la Saderm, Roberto Carlos López García, y el secretario del Ayuntamiento de Morelia, Yankel Benítez Silva, con el objetivo de supervisar los avances en la zona de Ciudad Jardín.

De esta manera se da seguimiento a los compromisos establecidos en una mesa de diálogo con las y los habitantes, respecto a realizar la nivelación de plataforma, para posteriormente habilitar el espacio como área verde y de esparcimiento para las familias.

Cabe destacar que, en lo que va de la presente administración del presidente Alfonso Martínez, se han intervenido un total de 73.425 hectáreas en mejora territorial en las tenencias de Morelia.

"El compromiso es seguir avanzando en la rehabilitación de mejora en infraestructura y rehabilitación de caminos, priorizando las áreas que nunca habían sido atendidas, para mejorar la calidad de vida de las y los morelianos", apuntó López García.