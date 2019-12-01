Gobierno de Morelia rehabilita centros de salud en tenencias

Morelia, Michoacán; 09 de septiembre de 2025.- Con el objetivo de garantizar el acceso a la salud de las familias morelianas, el Gobierno Municipal encabezado por el presidente Alfonso Martínez Alcázar, a través de su Secretaría de Bien Común y Política Social, lleva a cabo la rehabilitación de los centros de salud en diversas tenencias de Morelia.

Estas acciones permiten mejorar la infraestructura de las clínicas locales y, al mismo tiempo, acercar a la población servicios de salud primaria como atención dental, orientación nutricional, apoyo psicológico y consultas de medicina general, beneficiando directamente a quienes más lo necesitan en sus propias comunidades.

Al respecto, la titular de Bien Común y Política Social, Rosalva Vanegas Garduño, destacó: “En Morelia trabajamos para que la salud esté al alcance de todas y todos. La rehabilitación de los centros de salud es una muestra de nuestro compromiso por ofrecer espacios dignos y servicios integrales que fortalezcan la calidad de vida de las familias”.

Con estas acciones, el Gobierno de Morelia bajo las instrucciones del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, reafirma su compromiso con la salud pública, facilitando que cada comunidad cuente con servicios básicos de atención médica y espacios adecuados para recibirlos, en el objetivo de construir el mejor lugar para vivir.