Gobierno de Morelia realiza bacheo en diferentes puntos

Gobierno de Morelia realiza bacheo en diferentes puntos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Octubre de 2026 a las 16:04:27
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Morelia, Michoacán; 10 de octubre de 2026.- El gobierno encabezado por el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, mantiene su compromiso permanente de trabajar para una movilidad segura de la ciudadanía y servicios públicos de calidad.

A pesar de la lluvia que se registra en la capital,  personal de la Secretaría de Obras Públicas llevó a cabo bacheo en distintos puntos de la ciudad con el fin de que la ciudadanía cuente con condiciones seguras para sus traslados.

Entre los puntos atendidos se cuentan: lateral sur del Periférico Paseo de la República, Boulevard Juan Pablo Segundo, Paseo del Prado y avenida Madero Oriente.

De esta manera, el Gobierno de Morelia se reporta a la orden para continuar sus labores sobre las vialidades de nuestro municipio con el objetivo de que la ciudadanía cuente con buenas condiciones para sus traslados.

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