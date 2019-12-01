Gobierno de Morelia protege el patrimonio cultural y promueve una movilidad segura en el Centro Histórico

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Octubre de 2026 a las 10:10:33

Morelia, Michoacán; 16 de octubre de 2026.– El gobierno encabezado por el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, mantiene acciones enfocadas a la conservación del patrimonio cultural y los espacios públicos, así como la movilidad de quienes transitan por el primer cuadro de la ciudad.

En ese sentido, personal de la Gerencia del Centro Histórico, cuyo titular es por Gaspar Hernández Razo, llevó a cabo la reparación de una alcantarilla cercana al paso peatonal entre la Plaza Benito Juárez y la Cerrada de San Agustín.

Dicha labor resulta muy importante para el paso de los visitantes al Centro Histórico ya que, a la par que emplean procedimientos que respetan y protegen las condiciones patrimoniales, se evitan encharcamientos durante la temporada de lluvias.

Adicionalmente, el personal de la Gerencia del Centro Histórico trabajó en la limpieza y retiro de pintas en las esculturas urbanas ubicadas sobre la calle Bernal Jiménez, intervención que se orienta a recuperar la imagen original de estas piezas que a diario son disfrutadas por morelianos y visitantes.

El Gobierno de Morelia, a través de la Gerencia del Centro Histórico, mantiene amplias labores que atienden desde monumentos, fachadas y banquetas, hasta mobiliario y decorado urbano, para conservar la riqueza arquitectónica de la ciudad.