Gobierno de Morelia presentó distintivo municipal “Más Inclusión, Menos Discriminación”

Morelia, Michoacán, 24 de octubre de 2025.- En el marco de las acciones para construir una ciudad más igualitaria, en rueda de prensa el secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, junto a la secretaria de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva (SEMMUJERIS), Nuria Gabriela Hernández Abarca, presentó el distintivo municipal “Más inclusión, menos discriminación”, una iniciativa que impulsa el presidente Alfonso Martínez Alcázar para fomentar la dignidad humana y combatir la discriminación en la ciudad.

“La dignidad no se mendiga, se reconoce, se respeta y se garantiza. Este distintivo es un paso firme hacia una Morelia más humana”, destacó Benítez Silva.

El secretario, Yankel Benitez afirmó que, en Morelia, donde habitan más de 41 mil personas con discapacidad, existen mujeres que sufren de alguna violencia en su día a día, niñas, niños, jóvenes, adultos mayores, pueblos originarios y diversidad sexual, todas y todos merecen vivir sin miedo, sin prejuicios y sin barreras.

El programa, impulsado a través de la Secretaría de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva (SEMMUJERIS), contempla la instalación de un distintivo tipo placa contra la discriminación, que identificará a aquellos espacios comprometidos con la inclusión, tras haber concluido procesos de capacitación y sensibilización.

Este programa va de la mano con Punto Naranja. Recordemos que Punto Naranja es un proyecto del que derivan muchas acciones; en este caso, una de prevención de la discriminación y de fomento a la igualdad.

La titular de Semmujeris, Nuria Hernández destacó que la placa contra la discriminación representará un compromiso visible por parte de quienes integran instituciones públicas, empresas, escuelas y organizaciones, para brindar atención libre de discriminación, con herramientas que permitan reconocer, prevenir y erradicar prácticas excluyentes, tanto de manera voluntaria como involuntaria.

Además, la iniciativa cuenta con una ruta de atención diseñada para brindar acompañamiento en caso de que alguna persona sea víctima de un acto de discriminación, garantizando con ello una respuesta institucional sensible y efectiva.

A la fecha, 40 espacios, entre dependencias públicas, hoteles, centros educativos, empresas y centros comunitarios, ya fueron capacitados y se encuentran listos para recibir su distintivo. Con estas acciones, se han impactado de manera directa a 484 personas, y se prevé que 27 dependencias más se integren en los meses de noviembre y diciembre.

El fortalecimiento de este programa contó con la participación de organizaciones civiles, colectivas y dependencias municipales, entre ellas Pride Michoacán A.C., Morritas Labrys, Juventud por la Paz, Jóvenes Haciendo Ruido Michoacán A.C., ACIID, la Asociación Michoacana para Sordos, la Red Nacional de Mujeres Sordas, así como la Dirección de Derechos Humanos de Sindicatura, la Policía de Morelia, el DIF Municipal y la Secretaría del Ayuntamiento.