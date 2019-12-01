Morelia, Michoacán; 19 de noviembre de 2026.- Con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad vial y fortalecer el ordenamiento del tránsito en la ciudad, el Gobierno de Morelia, encabezado por el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar, continúa con los trabajos de balizamiento a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (SEDUM).

En esta ocasión, el equipo de Cebras realiza labores de señalización horizontal en la avenida Montaña Monarca, en el tramo comprendido entre la glorieta de Juan Pablo II y la glorieta baja del Tec Milenio.

Los trabajos contemplan el balizamiento de pasos peatonales, flechas de circulación y líneas divisorias de carril, elementos que permiten mejorar la visibilidad de los señalamientos, orientar a quienes transitan por la zona y favorecer una circulación más ordenada y segura.

Ante estas labores, se invita a las y los automovilistas a reducir la velocidad, respetar los señalamientos preventivos, mantener una distancia prudente y evitar maniobras bruscas o invasiones al área de trabajo. Asimismo, es importante atender las indicaciones del personal de Cebras y brindarles el espacio necesario para realizar sus actividades de manera segura.

Con estas acciones, el Gobierno de Morelia refrenda su compromiso de mantener y mejorar la infraestructura vial, mediante trabajos permanentes de señalización que contribuyen a una movilidad más segura para peatones, ciclistas y automovilistas. La seguridad vial también implica cuidar y respetar a quienes trabajan diariamente para mejorar nuestras calles.