Gobierno de Morelia lleva Programa de Reencarpetamiento a Santiago Undameo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Julio de 2026 a las 16:13:07

Morelia, Michoacán, a 15 de julio de 2026.- El gobierno del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, a través del Programa de Reencarpetamiento atiende una de las principales necesidades de Santiago Undameo: la rehabilitación de la calle Valladolid.

Los trabajos abarcan 515 metros de una nueva carpeta asfáltica desde la Escuela Primaria Vasco de Quiroga hasta la desviación de la tenencia, lo que será de beneficio para las familias de la cabecera y las comunidades cercanas.

“Es nuestro paso de toda las comunidades y el paso de camiones de carga diariamente. Agradecer al presidente municipal, Alfonso Martínez, por escuchar la petición”, destacó el jefe de tenencia, Arturo Herrera Guzmán.

En tanto que José Luis Gómez, vecino del lugar, comentó que “El camino es necesario, yo pienso que este trabajo está más en forma, es muy provechoso y nos va a servir mucho, por aquí transita mucha gente”.

Finalmente Evelyn Ambriz, trabajadora en un establecimiento al pie de la calle Valladolid, añadió que “Está súper bien, aquí yo trabajo y veo que muchas personas trabajan hacia arriba, está muy bien que arreglen la calle y por lo tanto el pueblo”.

La administración del alcalde Alfonso Martínez refrenda que el Programa de Reencarpetamiento seguirá llegando a las colonias y tenencias, para hacer de nuestro municipio el mejor lugar para vivir.