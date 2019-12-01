Gobierno de Morelia invita a programa “Memorias Vivas de los Barrios”

Morelia, Michoacán; 02 de diciembre de 2025.- La Gerencia del Centro Histórico de Morelia invita a toda la ciudadanía a participar en la convocatoria abierta del programa Cartografías afectivas, memorias vivas de los barrios de la ciudad, una iniciativa que busca rescatar, visibilizar y celebrar las historias, tradiciones y afectos que han dado identidad a los barrios históricos de nuestra capital michoacana.

A decir del titular de la gerencia, Gaspar Hernández Razo, el proyecto cultural busca investigar y recopilar archivos personales de las memorias de los habitantes de los barrios como serán San Juan, San José, La Soterraña y Carrillo (Santa Catarina) para impulsar la participación comunitaria mediante talleres de fotografía y memoria; crear obras artísticas colectivas que reflejen la transformación urbana y social tipo collage; así como difundir los resultados mediante una exposición pública y una publicación digital de libre acceso.

Estos talleres comenzarán el jueves 11 de diciembre próximo de 4:00 a 7:00 p.m. Tendrán dos sedes, una el Archivo Histórico Municipal de Morelia, ubicado en Galeana 302, en el primer cuadro de la ciudad y dos en el Centro Cultural UNAM, en avenida Acueducto 18, ubicado en el Centro Histórico también, en diferentes momentos.

Para participar, las y los interesados deberán ser mayores de 18 años, no requieren experiencia previa en fotografía ni artes visuales sino llenar el formulario de registro en línea que estará en las redes sociales del Gobierno de Morelia y la Gerencia, contar con disponibilidad para asistir a las actividades. Todos los talleres serán impartidos de forma completamente gratuita por Alexia Chacón, para registrarse lo podrán hacer en el enlace bit.ly/4pcmSLM o bien en las oficinas de la Gerencia ubicadas en la calle Ana María Gallaga 607, colonia Cuauhtémoc en un horario de 10:00 a 4:00 p.m.

En esta rueda de prensa, el gerente del Centro Histórico estuvo acompañado por el director de Gestión Operativo del Patrimonio Cultural, Sergio Tirado Castro, la vecina y habitante del barrio de San José, Alejandra Chacón García que destacó su emoción por este proyecto cultural que permitirá conocer los usos y costumbres de cada zona de Morelia y compartir con las y los asistentes esa memoria histórica, además de compartir el amor por Morelia y las costumbres locales.

Alexia Chacon es artista visual y gestora cultural, cuyo trabajo se centra en la memoria, el patrimonio y la participación comunitaria. Con este proyecto cultural se busca resurja ese amor por la ciudad y todos sus rincones y con la conservación, preservación y promoción Morelia Brille más.