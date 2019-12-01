Gobierno de Morelia invita a jóvenes a brillar con la Condecoración al Mérito Juvenil

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Abril de 2026 a las 11:17:21

Morelia, Michoacán; 10 de abril de 2026.- El Gobierno Municipal, por medio de su Instituto de la Juventud Moreliana (IJUM), invita a los jóvenes a no dejar pasar la oportunidad de participar y brillar en la Condecoración al Mérito Juvenil, cuya recepción de postulaciones cierra el próximo 13 de abril.

Es importante señalar que la administración del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, respalda los talentos de las juventudes. Por ello, las y los ganadores recibirán un reconocimiento y un incentivo económico, que serán entregados en Sesión Solemne de Cabildo dentro de las actividades de aniversario de nuestra ciudad.

En su invitación a las juventudes, la titular del IJUM, Elvia Loreto Mendoza Gómez, señaló que pueden postularse morelianos y morelianas de entre 16 y 29 años de edad, quienes deben presentar un video exponiendo sus razones para ser acreedores del galardón.

Las categorías son las siguientes:

1. Social

2. Profesional

3. Académico

4. Deportivo

5. Artístico Cultural

6. Innovación y Tecnología

7. Medio Ambiente

8. Discapacidad e Inclusión.

Las y los interesados pueden conocer la convocatoria completa disponible en el siguiente enlace: https://meritojuvenil.morelia.gob.mx/