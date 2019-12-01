Gobierno de Morelia inaugura la 22ª edición de la Feria Gastronómica, en la Plaza Valladolid

Gobierno de Morelia inaugura la 22ª edición de la Feria Gastronómica, en la Plaza Valladolid
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Noviembre de 2025 a las 16:17:16
Morelia, Michoacán, a 14 de noviembre de 2025. - El Gobierno de Morelia, encabezado por el presidente Alfonso Martínez Alcázar, inauguró la 22ª edición de la Feria Gastronómica en la Plaza Valladolid, un evento que reúne a cocineras, productores y representantes del sector para celebrar la riqueza culinaria de Michoacán.

Durante la ceremonia, Dulce María Aguirre González, presidenta de Ferias Gastronómicas de Michoacán, agradeció el respaldo del Gobierno de Morelia, destacando que su colaboración ha sido clave para hacer posible esta edición y fortalecer la cultura culinaria regional. Reconoció especialmente el apoyo de la titular de la Secretaría de Fomento Económico (Sefeco) por su labor en la promoción y organización del evento.

Por su parte, Isaac Díaz González, presidente del Consejo Profesional de Empresarios de México, felicitó a las y los expositores por su participación y agradeció la difusión otorgada a esta feria. Subrayó que este tipo de actividades contribuyen a fortalecer el tejido social e incentivar la economía local.

Asimismo, María Guadalupe Herrera Calderón, titular de Sefeco, expresó su entusiasmo por esta nueva edición y reiteró el compromiso de la dependencia para impulsar eventos que promuevan la gastronomía local y generen desarrollo económico. Señaló que, desde la Secretaría, se brindan las herramientas necesarias para garantizar el éxito de estas iniciativas mediante el trabajo coordinado.

Finalmente, se invitó a la ciudadanía a disfrutar este fin de semana de la amplia variedad de platillos típicos que ofrece la feria. Las autoridades desearon el mayor de los éxitos a todas y todos los participantes.

