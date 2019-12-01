Gobierno de Morelia impulsa tradiciones y economía local con una cartelera de eventos para octubre

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Octubre de 2026 a las 15:48:04

Morelia, Michoacán; 14 de octubre de 2026.- El Gobierno de Morelia encabezado por el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, a través de Secretaría de Fomento Económico (Sefeco) presentó una cartelera que de eventos que celebran las tradiciones de la ciudad y sus tenencias.

En conferencia de prensa, la titular de Sefeco, Guadalupe Herrera Calderón, dio la bienvenida y destacó la importancia de generar espacios para que productores, artesanos, artistas y expositores compartan su trabajo, fortalezcan sus ventas y contribuyan a preservar las tradiciones de Morelia.

El jefe de tenencia de Tiripetío, Juan Carlos Calvillo González, extendió la invitación a la ciudadanía para asistir a la quinta Feria del Uchepo y la Corunda, que se realizará los días 17 y 18 de octubre, de 9:00 a 18:00 horas, en la plaza principal de la tenencia.

El encuentro contará con 40 expositores y ofrecerá uchepos desde 25 pesos y órdenes de corundas desde 40 y 60 pesos; en tanto que se estima una asistencia de 3 mil visitantes y una derrama económica superior a los 250 mil pesos.

Como parte de la cartelera, también se anunció el quinto Festival de la Calaverita de Azúcar, que tendrá lugar del 22 al 25 de octubre, de 9:00 a 21:00 horas, en la Plaza Valladolid.

Al respecto, el organizador del festival, Bernardino Domínguez Aguilera, invitó a las familias a disfrutar de la exposición y venta de calaveritas de azúcar y artesanías, así como de talleres de decoración.

El festival reunirá 30 puestos, de los cuales 20 estarán dedicados a las tradicionales calaveritas de azúcar y 10 a la venta de artesanías. Los productos tendrán precios desde 8 hasta 150 pesos. Se prevé recibir a 3 mil visitantes y generar una derrama económica aproximada de 300 mil pesos.

Asimismo, la organizadora de Miss Catrina Universe 2026, Diana Reyes Duque, compartió la invitación para asistir a este encuentro que celebra la tradición, la caracterización y la expresión escénica.

El evento se realizará el 22 de octubre, a las 19:00 horas, en el segundo patio del Palacio Clavijero, con la participación de representantes de 15 estados de la República Mexicana.

El acceso estará limitado a 500 personas, con un costo de recuperación de 200 pesos por boleto, disponibles en las oficinas de “Ashpiti”, ubicadas en la calle R. Wagner número 40 de la colonia La Loma. Entre los aspectos a evaluar en el certamen se encuentran el desenvolvimiento y la proyección escénica, la oratoria, el vestuario y la caracterización.

Con esta cartelera, el Gobierno de Morelia refrenda su compromiso de impulsar las tradiciones, fortalecer la actividad comercial y abrir espacios para que productores, artesanos y representantes de la cultura compartan su talento con habitantes y visitantes.