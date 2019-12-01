Gobierno de Morelia impulsa mejoras de accesibilidad en el CAM

Morelia, Michoacán, a 6 de marzo de 2026.- Con el objetivo de seguir consolidando espacios públicos incluyentes, la Síndica Municipal, Susan Melissa Vásquez Pérez, sostuvo una reunión con integrantes del Mecanismo Estatal de Monitoreo de Personas con Discapacidad, quienes entregaron recomendaciones para mejorar las condiciones de accesibilidad y diseño universal del Centro Administrativo de Morelia (CAM).

Durante el encuentro, la Síndica destacó la importancia de mantener un diálogo abierto con los organismos de derechos humanos y con la sociedad civil, a fin de seguir construyendo políticas públicas que garanticen la inclusión y el acceso pleno a los servicios municipales.

En la reunión, se reconoció que el CAM es actualmente uno de los espacios públicos con mayor accesibilidad en la ciudad, resultado de los esfuerzos realizados en los últimos años para mejorar las condiciones de acceso, movilidad y atención para todas las personas.

Las recomendaciones presentadas derivan de una visita de monitoreo realizada en 2024, a partir de la cual se han impulsado diversas mejoras en el edificio. Gracias a los avances alcanzados, próximamente se realizará una nueva visita para actualizar el diagnóstico, emitir nuevas recomendaciones y avanzar en la mejora de su calificación, con miras a obtener en el futuro una certificación en accesibilidad.

El Mecanismo Estatal de Monitoreo sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, perteneciente a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán, tiene como objetivo supervisar que las políticas públicas eliminen barreras físicas, sociales y culturales, a fin de garantizar la participación plena de las personas con discapacidad.

Con estas acciones, el Gobierno de Morelia que encabeza el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar refrenda su compromiso de continuar transformando los espacios públicos para que todas y todos puedan ejercer sus derechos en condiciones de igualdad, avanzando hacia una ciudad cada vez más accesible e incluyente.