Gobierno de Morelia impulsa el posicionamiento turístico de la ciudad en el Tour Expo 2026

Gobierno de Morelia impulsa el posicionamiento turístico de la ciudad en el Tour Expo 2026
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Abril de 2026 a las 09:58:59
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Monterrey, Nuevo León; 17 de abril de 2026.- Con el fin de continuar la estrategia de promoción turística impulsada por el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar, el Gobierno de Morelia, a través de la Secretaría de Turismo de Morelia (Sectur), fortalece la proyección de la ciudad a nivel nacional.

En el marco del Tour Expo 2026, realizado en Monterrey, la Secretaría de Turismo, encabezada por Thelma Aquique Arrieta, participa activamente con el objetivo de promover y difundir los principales atractivos y productos turísticos de Morelia.

Este importante encuentro reúne a más de 700 agencias de viajes de Monterrey, y tiene a destinos invitados como Guanajuato, Querétaro y Guadalajara, quienes abren la oportunidad de conocer la amplia oferta turística que distingue a la capital michoacana.

Durante la Expo, el equipo de promoción turística brinda información detallada sobre los principales atractivos de Morelia mediante presentaciones, material audiovisual, así como herramientas impresas y digitales, resaltando su riqueza cultural, histórica y gastronómica, que la consolidan como uno de los destinos más importantes del país.

Asimismo, se destaca la conectividad existente entre Monterrey y Morelia, lo que permite a agencias y tour operadores contar con mayores facilidades para la comercialización del destino, fortaleciendo su posicionamiento en el mercado turístico del norte de México.

Esta participación se realiza en coordinación con la Asociación de Hoteles de Morelia y Michoacán, y la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV), sumando esfuerzos con el sector turístico para impulsar el desarrollo económico y la proyección de la ciudad.

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