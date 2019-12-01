Gobierno de Morelia impulsa el desarrollo económico con la aprobación del Parque Logístico de Occidente

Morelia, Michoacán; 26 de agosto de 2025.- Con una visión clara para fortalecer la economía local y atraer nuevas inversiones, el Ayuntamiento de Morelia, encabezado por el Presidente Municipal Alfonso Martínez Alcázar, aprobó por unanimidad en sesión ordinaria de Cabildo la instalación de la primera etapa del Parque Logístico de Occidente, un proyecto estratégico que se desarrollará en la tenencia de Tacícuaro.

Este parque agroindustrial, que operará bajo el régimen de propiedad en condominio, contará con 13 naves distribuidas en 8 lotes, ocupando una superficie de más de 43,400 metros cuadrados. Ubicado en la avenida Madero Poniente 20010, 20200 y 20290, en la comunidad de Tacícuaro. Este desarrollo representa un paso firme hacia la generación de empleos, el fortalecimiento del sector industrial y el crecimiento económico del municipio.

El Parque Logístico de Occidente se perfila como un polo de atracción para empresas nacionales e internacionales, consolidando a Morelia como un referente de desarrollo y competitividad en la región. Este proyecto refleja el compromiso del Gobierno de Morelia con la creación de oportunidades que beneficien a las y los morelianos, fomentando un entorno propicio para la inversión y el progreso.

El Presidente Municipal, Alfonso Martínez Alcázar, destacó que esta iniciativa es un ejemplo del trabajo conjunto entre el gobierno y la iniciativa privada para impulsar el desarrollo económico y social de la ciudadanía.

El Gobierno de Morelia reafirma su compromiso de seguir trabajando en proyectos que promuevan el crecimiento económico, la sostenibilidad y el bien integral de las y los morelianos.