Gobierno de Morelia, hará peatonal la avenida Madero por el Día de Muertos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Octubre de 2025 a las 21:42:25
Morelia, Michoacán, a 28 de octubre de 2025.- Las y los morelianos, turistas y visitantes, podrán disfrutar de un Centro Histórico peatonal durante la celebración de Día de Muertos, brindando un atractivo más al programa de actividades que lleva a cabo el Gobierno del Presidente, Alfonso Martínez Alcázar. 

En este sentido, a través de la Policía Morelia se realizarán cortes a la circulación vehicular en diferentes puntos de la ciudad para facilitar el tránsito peatonal y garantizar la seguridad durante las actividades culturales y conmemorativas de estas fechas.

A partir del miércoles 29, jueves 30 y viernes 31 de octubre, se efectuarán cierres a la circulación al atardecer, en la Avenida Francisco I. Madero, desde la calle El Nigromante hasta Pino Suárez, con el  propósito de que las morelianas y morelianos disfruten el Centro Histórico caminando, de acuerdo con el desarrollo de los eventos programados en el primer cuadro de la ciudad.

Asimismo, el viernes 31 de octubre, sábado 1 y domingo 2 de noviembre, se realizarán cierres intermitentes en los alrededores del Panteón Municipal, específicamente en Avenida La Paz, Calzada Arnulfo Ávila, calle Progreso, Francisco J. Múgica y la lateral de Calzada La Huerta, dependiendo del flujo peatonal.

La medida fue adoptada a partir de que miles de morelianos, visitantes y turistas salen a disfrutar de los espacios públicos que ofrece la capital. Tan solo el sábado durante el Zombie Walk, el Encendido de Catedral y el Video Mapping, más de 50 mil personas se concentraron en el primer cuadro y lo que se pretende es que disfruten con seguridad de todos los atractivos de Morelia.

Noventa Grados
