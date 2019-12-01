Gobierno de Morelia fortalece la recuperación de los bosques con jornada de reforestación 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Julio de 2026 a las 14:32:40

Morelia, Michoacán; 15 de julio de 2026.- Como parte del compromiso del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, con la conservación de los bosques, la Secretaría de Medio Ambiente y Sustentabilidad (Semas) realizó una jornada de reforestación en la localidad del Laurelito, Jesús del Monte.

En el marco del Día del Árbol y la conmemoración de los combatientes de incendios forestales, durante la actividad fueron plantados 600 ejemplares, en coordinación con la Oficina de Representación Estatal de la Comisión Nacional Forestal (Conafor).

La secretaria de Medio Ambiente y Sustentabilidad, Guadalupe Díaz Chagolla, destacó que “Cada jornada de reforestación representa una oportunidad para fortalecer nuestros bosques y reconocer el compromiso de las y los combatientes de incendios forestales, quienes con su trabajo protegen el patrimonio natural de Morelia”.

El área intervenida forma parte de la zona de trabajo de la brigada rural de manejo de fuego “Los Olivos”, donde en la temporada de incendios forestales realizaron acciones preventivas como brechas cortafuego y apilamiento de material vegetal.

Participaron el representante de Conafor en Michoacán, Víctor Manuel Quiñonez; la comisariada ejidal de Jesús del Monte, Estela Hernández Chimal; así como ejidatarias, ejidatarios y equipos de ambas dependencias, quienes refrendaron el trabajo conjunto en favor de la conservación de los recursos naturales.

El Gobierno de Morelia fortalece la restauración de los ecosistemas, impulsa la corresponsabilidad ambiental y protege los bosques que contribuyen a consolidar en nuestro municipio el mejor lugar para vivir.