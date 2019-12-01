Gobierno de Morelia fortalece la educación ambiental en el municipio

Morelia, Michoacán; 21 de diciembre de 2025.- En el cierre de este año, el gobierno de Morelia encabezado por el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, a través de su Secretaría de Medio Ambiente y Sustentabilidad (Semas) presenta un balance positivo del programa “Guardianes del Medio Ambiente”, una iniciativa que se ha consolidado como un espacio de formación, participación y acción colectiva.

A lo largo de estos meses, el programa logró sumar a 153 guardianes comprometidos y a 19 campus universitarios, entre los que destacan la Universidad Latina de América (UNLA), la Universidad Nacional de Estudios Superiores (ENES UNAM), la Universidad Tecnológica de Morelia (UTM), la Facultad de Biología (UMSNH), el Centro de Vinculación y Desarrollo Regional Unidad Morelia del IPN, la Benemérita, y la Centenaria Escuela Normal Urbana Federal (BCENUF), que se integraron a un esfuerzo conjunto e interinstitucional para impulsar una cultura ambiental más sólida en el municipio.

Entre los principales avances, destacan las capacitaciones donde se abordaron temas esenciales como conservación, manejo de residuos, biodiversidad, mitigación del cambio climático y el conteo e informe de arbolado que existe en sus instituciones educativas. Estas acciones fortalecieron sus conocimientos y su capacidad de incidencia dentro de su entorno de formación y comunitario.

Asimismo, se realizaron recorridos guiados en Áreas de Conservación, permitiendo que las y los guardianes conocieran de primera mano los ecosistemas locales y su relevancia ecológica. Estos recorridos contribuyeron a reforzar la sensibilidad ambiental y el compromiso con la protección del patrimonio natural.

El trabajo coordinado de este año también incluyó reuniones de acuerdos y seguimiento, que permitieron establecer rutas de acción conjunta y consolidar la colaboración entre instituciones educativas y la Secretaría.

Con estos resultados, el Gobierno Municipal, reconoce y agradece el compromiso de cada guardián, institución y comunidad involucrada. Este año deja bases firmes para continuar creciendo el programa y seguir haciendo de Morelia el mejor lugar para vivir, de la mano de la ciudadanía y hacia un presente y futuro más responsable y sostenible.