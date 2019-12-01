Morelia, Michoacán; 20 de noviembre de 2026.- El Gobierno de Morelia, a través de la Tesorería Municipal, informó que el programa de descuentos y facilidades del Buen Fin 2026 se mantendrá vigente hasta el 30 de noviembre, con el objetivo de que más contribuyentes morelianos puedan regularizar sus pagos de impuestos y derechos municipales.



Así lo dio a conocer el tesorero municipal, Héctor Gómez Trujillo, quien explicó que, aunque el Buen Fin tradicionalmente abarca cuatro días, la respuesta positiva de la ciudadanía en este y años anteriores motivó al Cabildo Moreliano y al presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, a extender los beneficios hasta el 30 de noviembre.



Dentro de los principales beneficios vigentes hasta el último día de noviembre, está el 100% de descuento en multas y 50 % en recargos en todos los impuestos y derechos municipales (predial, licencias de funcionamiento, lotes baldíos, impuesto sobre adquisición de inmuebles, entre otros); así como la prescripción automática de adeudos antiguos, donde sólo se cobrarán los últimos cinco años de deuda. Además, se podrá realizar el pago a 12 meses sin intereses con tarjeta de crédito.

Además, el tesorero subrayó que estos beneficios se aplican sin necesidad de trámites, oficios ni gestiones ante tribunales o ventanillas, ya que el sistema actualiza automáticamente el monto.

“No hay necesidad de hacer oficios ni buscar a ningún funcionario. La persona llega, da su número de cuenta y el sistema ya le refleja el descuento. Es más simple, rápido y efectivo”, destacó.

Los contribuyentes pueden consultar su adeudo original y el monto actualizado de forma inmediata en los 20 módulos de atención distribuidos en la ciudad, o a través del portal oficial www.morelia.gob.mx, ingresando únicamente su número de cuenta predial o de licencia.

El tesorero municipal invitó a los morelianos a aprovechar estas facilidades antes del 30 de noviembre para ponerse al corriente y beneficiarse también del descuento anticipado que se otorga en enero a quienes pagan puntualmente.



Para más información, las personas interesadas pueden acudir a los módulos de atención o consultar el portal www.morelia.gob.mx.