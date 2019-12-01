Gobierno de Morelia e INAH refrendan convenio para la preservación del Centro Histórico

Morelia, Michoacán, a 10 de noviembre de 2025.- El Gobierno de Morelia y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) firmaron un nuevo convenio de colaboración para blindar el Centro Histórico de intervenciones destructivas y garantizar su preservación como Patrimonio Cultural de la Humanidad, declarado el 13 de diciembre de 1991. Este acuerdo, que renueva el firmado en 2023, involucra a más dependencias municipales y fortalece la coordinación interinstitucional.

El Presidente Municipal, Alfonso Martínez Alcázar, enfatizó que el Centro Histórico genera el 25 por ciento de los ingresos de la ciudad gracias al turismo atraído por su belleza arquitectónica, no al revés.

Alfonso Martínez destacó acciones coordinadas, como la limpieza constante de grafiti en Avenida Madero con aval del INAH, y llamó a equilibrar el uso comercial sin dañar el patrimonio, que pertenece a toda la humanidad como custodios del mismo, para que visitantes lo puedan conocer como fue catalogado por la UNESCO desde su reconocimiento.

La síndica municipal, Melissa Vásquez Pérez, resaltó que el convenio actualiza el Catálogo Nacional de Monumentos Históricos, crea un grupo permanente de trabajo con participación de diversas áreas como desarrollo urbano, obras públicas y medio ambiente, y fomenta la conciencia social para fortalecer la identidad moreliana.

Por su parte, Marco Rodríguez Espinoza, director del Centro INAH Michoacán, reconoció la sensibilidad del municipio hacia los más de Mil 100 edificios en 219 manzanas, con 28 conjuntos religiosos, 14 plazas y 16 inmuebles educativos o civiles.

Asimismo, el gerente del Centro Histórico, Gaspar Hernández Razo, destacó que fue en el gobierno municipal del Presidente, Alfonso Martínez cuando se crea la Gerencia para preservar y cuidar el patrimonio cultural tangible e intangible de Morelia, así como coordinar de mejor manera los trabajos con el INAH para el mismo fin, por lo cual aseguró que el ayuntamiento trabaja para cuidar proteger, cuidar y conservar el legado histórico, arquitectónico y cultural del municipio.

El evento contó con la presencia de Francisco Vidargas Acosta, director federal de Patrimonio Mundial, como testigo de honor, además de regidores, funcionarios, cámaras empresariales, comerciales y especialistas. Con este refrendo para el periodo 2024-2027, ambas instituciones ratifican su compromiso por preservar el patrimonio mundial a cargo del Gobierno de Morelia para generaciones futuras.