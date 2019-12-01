Gobierno de Morelia da mantenimiento integral al área verde de la 5 de Diciembre

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Octubre de 2025 a las 11:48:47

Morelia, Michoacán; 18 de octubre de 2025.- Con el propósito de brindar espacios públicos para las familias, que abonen en tener el mejor lugar para vivir, el Gobierno de Morelia encabezado por el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, llevó a cabo una jornada integral de mantenimiento al área verde de la 5 de Diciembre.

Personal de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, cuyo titular es el secretario Netzahualcóyotl Vázquez Vargas, desde temprana hora comenzaron la poda de árboles cuyas hojas y ramas crecieron considerablemente durante la temporada de lluvias.

Asimismo, cortaron el césped y dieron mantenimiento general a este importante punto de convivencia y recreación para las familias. Se sumó la reparación de las luminarias públicas ubicadas en este punto, a través de la labor de personal especializado.

Las labores incluyeron desde el área central, así como los corredores que comunican con las avenidas Camelinas y el Boulevard García de León, entregando así pasos peatonales seguros y fáciles de transitar a los colonos de la zona.

La recuperación de espacios públicos es fundamental para la administración del presidente Alfonso Martínez Alcázar, pues estos son lugares de convivencia vecinal y familiar que contribuyen a seguir creando en Morelia el mejor lugar para vivir.