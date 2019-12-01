Gobierno de Morelia consolida reconocimiento a los deportistas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Octubre de 2026 a las 11:29:14

Morelia, Michoacán; 09 de octubre de 2026.- La visión que encabeza el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, consolida el reconocimiento al deporte como motor de construcción de la paz y desarrollo de los jóvenes morelianos, al fortalecer el Galardón "Profesor Bertín Aguilar Pérez".

Por segundo año consecutivo, este reconocimiento deportivo contará con un incentivo económico de 15 mil pesos para los ganadores de cada una de sus 10 categorías, lo que demuestra la iniciativa del alcalde Alfonso Martínez por incentivar la participación de los deportistas.

“El año pasado fue la primera vez que entregamos el estímulo económico, con el fin de que atletas, entrenadores y comunicadores tengan incentivo para participar. El ejemplo ya lo puso la administración del ingeniero Alfonso Martínez, que sí es posible dar ese estímulo”, comentó el director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (Imcufide), Pablo Sánchez Silva, en conferencia de prensa.

El titular del deporte en Morelia reiteró que el presidente Alfonso Martínez Alcázar instruyó a mantener este apoyo luego de su introducción en 2025; por lo que se prevé establecerlo formalmente en la normativa municipal, así como buscar el aumento de su monto económico.

El presidente de la Asociación de Deportistas Michoacanos en Silla de Ruedas, Francisco Alvarado Bautista, invitó a la comunidad deportiva a que “Participen en este gran premio que se está otorgando gracias al presidente municipal, Alfonso Martínez; hay mucho talento y todos tienen posibilidades de ganar”.

Las postulaciones ya están abiertas y cerrarán el 06 de noviembre en las categorías:

1. Deporte individual infantil,

2. Deporte de conjunto infantil,

3. Deporte individual juvenil,

4. Deporte de conjunto juvenil,

5. Deporte adaptado,

6. Entrenador de deporte individual,

7. Entrenador de deporte de conjunto,

8. Mejor tenencia de deporte individual,

9. Mejor tenencia de deporte de conjunto

10. Comunicador deportivo.

Para las postulaciones es necesario entregar semblanza, curriculum vitae, acta de nacimiento y pruebas documentales de los logros del postulante, en las instalaciones del Imcufide ubicadas en la colonia Expropiación Petrolera, en tanto que para mayores informes se pueden consultar las redes sociales del instituto.