Gobierno de Morelia celebra posicionamiento positivo de la ciudad en turismo a nivel nacional

Morelia, Michoacán; 13 de diciembre de 2025. El Gobierno de Morelia que encabeza el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, celebra que la capital michoacana se fortalece como un destino clave del turismo en el país, consolidándose en un entorno nacional positivo con base en cifras de la Secretaría de Turismo del Gobierno de México (Sectur).

De acuerdo a los últimos datos disponibles en el Sistema Nacional de Información Estadística del Sector Turismo de México (Datatur, octubre 2025), Morelia registró una ocupación hotelera del 67.6%, ubicándose en el segundo lugar de las Ciudades Mexicanas Patrimonio de la Humanidad y en el sexto lugar de 70 destinos de todo el país.

Cabe señalar que lo anterior incluye: 25 destinos de playa, 3 ciudades grandes (Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey), 37 ciudades del interior del país, así como 5 fronterizas.

Las cifras a nivel nacional destacan una tendencia positiva de la actividad turística ya que, de acuerdo a datos de la Sectur, en octubre del 2025, el país recibió 8.3 millones de turistas internacionales, que representan un 10.7% de incremento con respecto al mismo mes de 2024 y un 2.3% más comparado con niveles pre-pandemia.

De acuerdo a la misma dependencia federal, la derrama económica que dejaron los visitantes internacionales en octubre del 2025 fue de 2 mil 440 millones de dólares, que se traducen en un crecimiento de 9.3% con respecto al mismo del 2024.

Morelia ha contribuido de manera importante a estos indicadores positivos que ha tenido el país en materia turística, ofreciendo una mejor conectividad aérea, una amplia oferta turística que incluye festivales de talla internacional, ferias, activaciones y ambientación de espacios públicos, así como experiencias y desarrollo de productos turísticos de calidad que satisfacen las expectativas de los visitantes.

La Secretaría de Turismo de Morelia prevé un cierre de año positivo en materia turística y reafirma su compromiso por ofrecer un destino diferenciado que elija el turismo nacional e internacional, con el objetivo de convertir a Morelia en la mejor ciudad para vivir.