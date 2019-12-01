Morelia, Michoacán; 28 de noviembre de 2026.- El Gobierno de Morelia brinda atención directa y acompañamiento a las familias afectadas por las lluvias de las últimas horas en la colonia Carlos Salazar, donde personal municipal realiza recorridos, entrega apoyos y contribuye a salvaguardar la seguridad de quienes enfrentan las inundaciones.

Como lo indicó el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, la Secretaría de Bien Común y Política Social, junto con la Coordinación de Protección Civil y Bomberos de Morelia, acudió a esta zona del poniente de la ciudad para atender las necesidades de la población y acompañar a las familias cuyos domicilios permanecen afectados por el nivel del agua en las calles.

Durante estas labores, encabezadas por Rosalba Vanegas Garduño, titular de Bien Común, se entregaron 78 kits de limpieza en viviendas afectadas y apoyos a 120 personas. Asimismo, personal de Bomberos municipales apoyó con el traslado de personas, mediante una lancha, para facilitar su salida de las zonas inundadas.

La prioridad del gobierno encabezado por Alfonso Martínez es atender a las y los morelianos y proteger la seguridad e integridad de las familias, especialmente ante situaciones que ponen en riesgo su tranquilidad y patrimonio.

Por ello, se mantiene vigilancia permanente y recorridos por distintos puntos de la ciudad para atender reportes y brindar ayuda. Todas las dependencias municipales permanecen en guardia ante las condiciones climáticas que puedan presentarse, con el compromiso de continuar cerca de la ciudadanía y responder oportunamente a sus necesidades.