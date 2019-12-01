Gobierno de Morelia avanza en la rehabilitación de caminos rurales

Gobierno de Morelia avanza en la rehabilitación de caminos rurales
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Abril de 2026 a las 12:35:28
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Morelia, Michoacán; 18 de abril de 2026.- La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Morelia (Saderm) sigue avanzando en la rehabilitación de caminos rurales y la mejora territorial, políticas permanentes en el gobierno del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, para beneficio de las familias. 

En lo que va de la presente administración municipal, se han intervenido más de 300 kilómetros de caminos rurales, así como 73.425 hectáreas mediante mejora territorial. De esta manera se cubre la zona rural y suburbana de Morelia.

El titular de la Saderm, Roberto Carlos López García, informó que se están realizando labores de rehabilitación de caminos en las tenencias de Atécuaro, Santiago Undameo, Jesús del Monte, Cuto de la Esperanza y San Nicolas de Obispo, de tal forma que las y los habitantes cuenten con espacios dignos y seguros. 

En la atención a zonas suburbanas, la Saderm también realiza labores de limpieza en un espacio de Villas del Pedregal, que servirá para actividades de esparcimiento y desarrollo para las y los estudiantes del fraccionamiento.

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