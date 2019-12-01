Gobierno de Morelia avanza en igualdad de género con ‘Mujeres al 1000x10’

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Agosto de 2025 a las 15:36:51

Morelia, Michoacán; a 30 de agosto de 2025.- En su esfuerzo en pro de la igualdad de género y la independencia económica femenina, el Gobierno de Morelia encabezado por el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, sigue avanzando en el programa Mujeres al 1000x10.

Esta iniciativa llevada a cabo a través de la Secretaría de Fomento Económico (Sefeco) de Morelia ha logrado capacitar a más de mil mujeres en diferentes áreas de desarrollo, como son panadería, repostería, peluquería, pintura en tela y maquillaje profesional, consolidándose así como un motor que impulsa su crecimiento personal y profesional.

Desde su lanzamiento, el programa ha llevado a cabo 70 clases muestra a través del Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial (Cecati), el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán (Icatmi) y la Sefeco, brindando habilidades tanto prácticas como teóricas a las participantes.

Gracias a esta plataforma, más de 250 mujeres han obtenido su certificado de graduación, en tanto que muchas de ellas continúan participando en cursos intensivos para seguir ampliando sus conocimientos y capacidades.

Cabe recordar que el principal objetivo de Mujeres al 1000x10 es fortalecer las capacidades de las mujeres mediante la capacitación, promoviendo su independencia económica y social. La iniciativa refleja el compromiso del Gobierno de Morelia y la comunidad por crear un entorno más inclusivo y equitativo para todas.

Se anticipa que en los próximos meses el programa continuará y se ampliará su oferta educativa, facilitando así a las morelianas cada vez más herramientas para su autonomía.

Gracias al impacto positivo y la acogida favorable de Mujeres al 1000x10, este 27 de agosto también se arrancó la iniciativa Hombres al 1000x10, con el objetivo de fomentar el desarrollo integral de toda la comunidad en el camino de seguir construyendo en Morelia el mejor lugar para vivir.