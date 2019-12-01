Morelia, Michoacán; 23 de noviembre de 2026.- La Secretaría de Obras Públicas del Gobierno de Morelia realiza trabajos de bacheo en vialidades estratégicas de la colonia Independencia y zonas aledañas, atendiendo de manera prioritaria las peticiones de los vecinos para mejorar las condiciones de tránsito y la seguridad de peatones y automovilistas para generar conexiones viales.



En esta ocasión, los tramos atendidos por las brigadas fueron: Sobre calle Independencia, desde Abolición de la Esclavitud hasta Constituyentes de 1917; Gertrudis Sánchez, desde Canteros hasta Campesinos; y Amado Nervo, desde 5 de febrero hasta Cecilio García.



Estas acciones forman parte del programa permanente de mantenimiento vial que impulsa el Gobierno de Morelia encabezado por el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar, orientado a dar respuesta oportuna a las demandas ciudadanas en las colonias y tenencias.



Jaime Barrón Bernal, encargado del orden de la colonia Independencia, reconoció el impacto de los trabajos: “les agradezco al Ayuntamiento y al presidente municipal Alfonso Martínez por la atención que nos han dado. Hemos sido afortunados porque nos atienden las peticiones cuando uno las solicita. Parece que toda la colonia se está bacheando; esta era la que nos faltaba y era la más difícil”.



Barrón Bernal también destacó los beneficios de obras previas realizadas en la zona al referir que en un anterior periodo de gobierno se hicieron importantes obras como la del puente que comunica con la colonia Obrera, y pavimentaciones de calles con concreto hidráulico para mejorar la superficie de rodamiento.

“Antes mucha gente pasaba al Mercado de Abastos y se hacía mucho lodo, se les atascaban los carritos. Ahorita la gente está muy contenta y agradecida”. Sentenció.



Con estas acciones, el Gobierno de Morelia reafirma su compromiso de mantener en buenas condiciones la red vial de la ciudad, priorizando las colonias, tenencias y comunidades, escuchando de manera permanente las voces de las y los vecinos.