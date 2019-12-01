Gobierno de Morelia atiende y embellece Bosque Cuauhtémoc

Gobierno de Morelia atiende y embellece Bosque Cuauhtémoc
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Diciembre de 2025 a las 12:42:29
Morelia, Michoacán; 27 de diciembre de 2025.- Con el objetivo de seguir construyendo el mejor lugar para vivir mediante la recuperación y mantenimiento de espacios públicos, el gobierno del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, llevó a cabo una jornada integral de limpieza en el Bosque Cuauhtémoc.

Personal de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, mediante sus direcciones de Residuos Sólidos, y Parques y Jardines, realizaron poda de pasto y vegetación, así como barrido de hojarasca y limpieza general en la zona del Bosque Cuauhtémoc.

De esta manera, se atendieron las áreas verdes de este importante punto para las familias morelianas, así como los corredores y la zona del quiosco, a lo que también se sumaron las mismas labores sobre la Calzada Fray Antonio de San Miguel, mejor conocida como "San Diego".

Tras el uso de maquinaria especializada, barrido manual y retiro de los residuos con vehículos de gran capacidad, ambos espacios se encuentran en óptimas condiciones para la ciudadanía.

El Gobierno Municipal refrenda que haciendo brillar los espacios públicos para el uso de las familias, se sigue construyendo en Morelia el mejor lugar para vivir.

