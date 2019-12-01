Gobierno de Morelia atiende camino junto a las canchas de Policía y Tránsito

Morelia, Michoacán; 03 de octubre de 2026.- Para mantener en buenas condiciones las vialidades y contribuir a una circulación más segura para las familias morelianas, el Gobierno de Morelia, encabezado por el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar, lleva a cabo este sábado una jornada de mantenimiento en el antiguo camino a La Huerta, en el poniente de la ciudad.

Los trabajos se realizan en el camino ubicado en la lateral de las canchas de Policía y Tránsito, una conexión importante para la movilidad de la zona, particularmente para quienes transitan entre las inmediaciones de la colonia Los Vergeles y el cruce con el Periférico Paseo de la República.

Con apoyo de maquinaria y material de relleno, personal de la Secretaría de Obras Públicas realiza labores de aplanado y mejoramiento de la superficie de rodamiento, con el propósito de recuperar las condiciones de esa zona, luego de las recientes lluvias registradas en la capital michoacana.

Estas jornadas forman parte de las acciones de mantenimiento que el Gobierno de Morelia realiza para atender las necesidades de las vialidades de la ciudad y contribuir a que los traslados de las y los morelianos se desarrollen en mejores condiciones de seguridad.