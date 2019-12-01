Gobierno de Morelia aprueba Convocatoria a la Presea Generalísimo Morelos 2026

Morelia, Michoacán; 27 de marzo de 2026.- El Cabildo de Morelia aprobó en sesión ordinaria el acuerdo mediante el cual se integra la Comisión Evaluadora de Preseas Municipales, y se instruye a la publicación de la Convocatoria a la Presea Generalísimo Morelos 2026, destacado galardón a ser entregado en el marco del Aniversario de nuestra ciudad.

De esta manera, la administración encabezada por el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, da continuidad a esta importante presea que comparte nombre con uno de nuestros héroes patrios, además que tiene el fin de reconocer a morelianas y morelianos cuya labor ha contribuido al desarrollo y grandeza de nuestra ciudad.

Cabe destacar que, en el marco de la misma sesión, se aprobó el Reglamento para la entrega de dicha condecoración, con lo cual se actualizan los estatutos, lo que fue aplaudiendo por integrantes del cuerpo colegiado.

"Este instrumento normativo fortalece la institucionalidad del Ayuntamiento; considero especialmente acertado que la entrega de esta condecoración se realice el día 18 de mayo, fecha profundamente simbólica en la que celebramos no solo el paso del tiempo sino el aniversario de nuestra ciudad", expresó la regidora Edna Martínez Nambo.