Gobierno de Morelia apoya a productores agrícolas

Morelia, Michoacán, 05 de septiembre de 2025.- El presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, reitera su compromiso con los productores agrícolas, ya que a través la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Morelia (Saderm), en coordinación con la Junta Local de Sanidad Vegetal “Generalísimo Morelos”, se llevó a cabo la fumigación en parcelas del Valle de la Joya de la tenencia de Capula.

Con el objetivo de proteger los cultivos de maíz para bajar la densidad de la población de la plaga de chapulín, personal especializado aplicó 3 mil litros de disolución de insecticida adquirida a través del Gobierno de Morelia, cubriendo una zona de más de 200 hectáreas de parcelas y beneficiando a más de 50 productores agrícolas.

Cabe destacar que la siembra de maíz es una de las principales actividades productivas de la región, ya sea para consumo propio, venta o forraje de animales; tiene una contribución clave a la economía familiar, por ello es primordial prevenir el daño causado por plagas y evitar pérdidas en la producción.

Por tal motivo, además de la fumigación, se brinda un constante monitoreo, al que se suma la instalación de trampas para capturar a plagas como “el gusano elotero” y “cogollero” por medio de feromonas atrayentes, efectivas para capturar a adultos machos.

Don Salvador Fuentes, productor agrícola de Capula, agradeció al alcalde moreliano por el apoyo con el insecticida y la brigada, expresando su deseo de que se mantengan este tipo de proyectos para el trabajo en el campo moreliano.

A su vez, el titular de la Saderm, Roberto Carlos López García, recalcó que el presidente Alfonso Martínez mantiene su compromiso firme con el campo de Morelia, así como reiteró su apoyo y cumplimiento a las necesidades de las y los productores agrícolas.

Con estas acciones, en coordinación con la Junta Local de Sanidad Vegetal, se impulsa la actividad productiva y el desarrollo económico de las familias de la zona rural, destacó el titular de la Saderm.