Gobierno de Morelia apoya a productores agrícolas

Gobierno de Morelia apoya a productores agrícolas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Septiembre de 2025 a las 15:31:26
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 05 de septiembre de 2025.- El presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, reitera su compromiso con los productores agrícolas, ya que a través la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Morelia (Saderm), en coordinación con la Junta Local de Sanidad Vegetal “Generalísimo Morelos”, se llevó a cabo la fumigación en parcelas del Valle de la Joya de la tenencia de Capula.

Con el objetivo de proteger los cultivos de maíz para bajar la densidad de la población de la plaga de chapulín, personal especializado aplicó 3 mil litros de disolución de insecticida adquirida a través del Gobierno de Morelia, cubriendo una zona de más de 200 hectáreas de parcelas y beneficiando a más de 50 productores agrícolas.

Cabe destacar que la siembra de maíz es una de las principales actividades productivas de la región, ya sea para consumo propio, venta o forraje de animales; tiene una contribución clave a la economía familiar, por ello es primordial prevenir el daño causado por plagas y evitar pérdidas en la producción.

Por tal motivo, además de la fumigación, se brinda un constante monitoreo, al que se suma la instalación de trampas para capturar a plagas como “el gusano elotero” y “cogollero” por medio de feromonas atrayentes, efectivas para capturar a adultos machos.

Don Salvador Fuentes, productor agrícola de Capula, agradeció al alcalde moreliano por el apoyo con el insecticida y la brigada, expresando su deseo de que se mantengan este tipo de proyectos para el trabajo en el campo moreliano. 

A su vez, el titular de la Saderm, Roberto Carlos López García, recalcó que el presidente Alfonso Martínez mantiene su compromiso firme con el campo de Morelia, así como reiteró su apoyo y cumplimiento a las necesidades de las y los productores agrícolas.

Con estas acciones, en coordinación con la Junta Local de Sanidad Vegetal, se impulsa la actividad productiva y el desarrollo económico de las familias de la zona rural, destacó el titular de la Saderm.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Menor de 6 años de edad encuentra a su madre sin vida dentro de su vivienda en Puebla; autoridades indican que probablemente la mujer se quitó la vida
Guardia Nacional se enfrenta a civiles armados en Celaya, Guanajuato; hubo un detenido
Localizan el cuerpo sin vida de un hombre en paraje de la colonia Los Llanos en Morelia, Michoacán 
Ultiman a tiros a una mujer en consultorio de la Jardines de Catedral, en Zamora, Michoacán
Más información de la categoria
Guardia Nacional se enfrenta a civiles armados en Celaya, Guanajuato; hubo un detenido
Deuda adquirida en periodo neoliberal es el gran problema de Pemex, asevera Sheinbaum
Ultiman a comandante de Policía de Oaxaca mientras cenaba con su familia en Veracruz
Pospone presidente de Francia su visita a México  
Comentarios