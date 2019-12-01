Gobierno de Morelia anuncia llegada de Caravana Navideña de Adopción

Morelia, Michoacán, a 9 de diciembre de 2025.- Con la finalidad de generar conciencia en la sociedad sobre la responsabilidad de adopción de un animal de compañía, la directora del Instituto Moreliano de Protección Animal (IMPA), Minerva Bautista Gómez, invitó a todas las familias a la gran Caravana Navideña de Adopción, que se realizará el próximo domingo 14 de diciembre.

Acompañada de la directora de la Unidad de Atención Animal, Karla Jacqueline Durán Márquez, y la directora de Alternativas Educativas A.C., Daniela Isabel Hernández Morales, informó que 60 perritos y gatitos buscarán un hogar definitivo. Agregó que 30 de ellos desfilarán en la caravana para que los conozcas de cerca, a través de un recorrido 5:00 a 7:00 pm, cuyo punto de partida será la plaza Niños Héroes hasta la Calzada Fray Antonio de San Miguel.

Este último punto funcionará como estación principal de actividades, pues en la Calzada Fray Antonio de San Miguel habrá actividades culturales y adopciones desde 12:00 hasta las 17:00 horas.

La directora Minerva Bautista, llamó a que “en estas fechas navideñas muchos ven a los animales como regalos, pero después de enero los abandonan porque desconocían sus necesidades o características de raza. Hoy les pedimos que la adopción sea una decisión familiar, responsable y de por vida. Un perrito o gatito no es un obsequio que se devuelve: es un nuevo miembro de la familia, un ser vivo, sonriente y lleno de amor que te acompañará muchos años”.

Por su parte, la directora de la Unidad de Atención Animal, Karla Durán informó que esta Caravana estará acompañada por los contingentes del Paseo Ciclista Dominical Morelia y el grupo de Motociclistas Comisariados, carros alegóricos y perritos desfilando en un ambiente totalmente familiar y festivo.

Asimismo, la directora de Alternativas Educativas A.C., Isabel Hernández refirió que las actividades serán para toda la familia en la Calzada Fray Antonio de San Miguel, como el concierto didáctico, y narración de cuentos musicalizados; artesanías; manualidades y muchas sorpresas más.

En ese sentido, el Gobierno de Morelia a través del IMPA invita a la ciudadanía a asistir, conocer a su próximo mejor amigo y darle el mejor regalo de Navidad: un hogar para siempre.