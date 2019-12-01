Gobierno de Morelia, aliado del sector productivo: Yankel Benítez

Morelia, Michoacán; 12 de febrero de 2026.- El secretario del Ayuntamiento de Morelia, Yankel Benítez Silva, se reunió con integrantes de la Asociación de Industriales del Estado de Michoacán (AIEMAC), a quienes refrendó el compromiso del Gobierno municipal que encabeza el presidente Alfonso Martínez Alcázar de ser aliados permanentes del sector productivo.

Durante el encuentro, Benítez Silva manifestó claramente la disposición del Ayuntamiento para trabajar de manera conjunta y atender las principales preocupaciones del sector industrial, entre las cuales resalta la agilización de trámites municipales en lo que se refiere a vistos buenos de Protección Civil y licencias de funcionamiento, así como la recolección de residuos sólidos.

El funcionario destacó que el objetivo es simplificar y agilizar los procesos municipales para facilitar las operaciones de las empresas afiliadas a la AIEMAC, promoviendo así un entorno favorable al desarrollo industrial y económico de Morelia. Esta reunión forma parte de las acciones permanentes del Gobierno municipal para mantener un diálogo abierto y constructivo con los sectores clave de la ciudad, fortaleciendo la colaboración que impulse el crecimiento y la competitividad de Michoacán.

Con estas facilidades en trámites y una atención prioritaria a temas como la recolección de residuos, el Ayuntamiento reafirma su compromiso de ser un facilitador para el sector productivo, contribuyendo promover la economía y el orden en la capital.